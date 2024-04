Sinner-Sonego all’Atp di Madrid - risultato 6-0 6-3 | Jannik domina il derby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JARRY (4° MATCH DALLE 11.00) 14:04 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Sonego . Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e ... Continua a leggere>>

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner per la vittoria contro Sonego Montepremi per il terzo turno a madrid - Jannik Sinner ha dominato in lungo e in largo il derby contro Lorenzo Sonego, valido come secondo turno del Masters 1000 di madrid. Il fuoriclasse ...

Continua a leggere>>

Masters 1000 madrid - Sinner passeggia nel derby all'esordio, Sonego si arrende in due set: Jannik avanza al terzo turno - TENNIS - Esordio da numero 1 del tabellone totalmente in scioltezza per Jannik Sinner, che infligge un pesante 6-0 6-3 in poco più di un'ora al connazionale e c ...

Continua a leggere>>

sinner-sonego diretta 6-0, 6-3: Jannik non concede neanche un punto e vince l'incontro - Derby italiano a madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni ...

Continua a leggere>>