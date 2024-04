Sinner lascia solo 3 game a Sonego e avanza al 3° turno a Madrid in poco più di un’ora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) La striscia di derby vinti continua per Jannik, che si qualifica agevolmente per gli ottavi di finale del Masters 1000 di. Tutto davvero molto facile per l’altoatesino contro Lorenzo, con quest’ultimo che riesce a conquistare appena trein una partita totalmente dominata dal numero due del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-0 6-3 dopo appenae dieci minuti di gioco. Un ottimo esordio per, che non hato scampo all’amico e compagno di doppio. L’altoatesino ha ottenuto l’83% dei punti quando ha servito la prima, chiudendo con sedici vincenti ecinque errori non forzati contro i dodici di. Il primo set è un monologo di. La partita comincia con ...