Sinner - c’è già la data | cambia tutt - deviazione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 aprile 2024), l’ufficializzazione dellaha improvvisamente resoo reale: questanon era in programma. Gli uomini avrebbero visto i propri guadagni raddoppiare. Le donne, addirittura, quadruplicare. Alla fine, però, dell’idea del Premier Tour non se n’è fatto nulla. Il progetto, che avrebbe unito i due circuito in un solo grande Tour, è stato bocciato, sebbene il miraggio del denaro immediato e di una stagione meno intensa avesse già conquistato i giocatori. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itL’idea era quella di allungare il periodo di off-season e di articolare la stagione in maniera un po’ meno complessa: ci sarebbero stati 4 Slam e 10 super tornei, più una competizione a squadre. Ritmi più sostenibili, insomma, ma tant’è: l’ipotesi del Premier Tour, come fa sapere Tennis World ...