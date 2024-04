Si può diventare un gamer professionista?

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di sabato 27 aprile 2024) Uno dei sogni per i giovani che si avvicinano al mondo dei videogiochi è poter guadagnare abbastanza da non fare nessun altro lavoro: si lavora giocando, facendo tornei e girando il mondo per partecipare agli eventi e cercare di vincerli (nella maggior parte dei casi in team). Se anche noi coltiviamo questo sogno, abbiamo cercato i consigli più comuni per provare a iniziare una carriera da giocatoredi videogicohi, con tutti i vantaggi e i limiti di tale scelta, specie se si vuole puntare ad alti livelli (dove girano anche molti soldi). LEGGI ANCHE -> Costruirsi un PC perfetto da comprare su Amazon 1) Osservare e seguire iprofessionisti L'invidia nei confronti di chi è giàpuò rendere impossibile seguire il proprio sogno. I più bravi copiano dai migliori e creano a loro volta nuovi stili, ...