Si accascia e muore mentre passeggia al mare La tragedia in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Unaquella avvenuta questo pomeriggio a Sperlonga. Un sabato tipicamente primaverile ed infatti in molto avevano scelto di trascorrerlo al. Un malore sarebbe la causa del decesso di un 50enne di Ceprano, che aveva scelto come tanti di trascorrere una giornata al. Sgomento tra le persone presenti sul posto, che hanno assistito a tutti i tentativi messi in atto da parte dei sanitari per salvare la vita all’uomo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia del decesso si è presto diffusa nel paesino ciociaro destando dolore e sconcerto tra quanti lo conoscevano.