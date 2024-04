Serra San Quirico - cade da un gradone dello stadio durante una partita | tifoso di 13 anni grave a Torrette

ANCONA Non tutto è perduto per il terzo lotto della Orte-Falconara , quello tra Serra San Quirico e Castelplanio . «I finanziamenti spostati verranno reintrodotti attraverso un nuovo... Continua a leggere>>

Festival dell’infanzia con eventi diffusi - "10+ festival dell’infanzia": evento innovativo per bambini da 0 a 6 anni, genitori, nonni, insegnanti ed educatori. Un mese di micro-eventi diffusi in vari territori dell’Ambito X per stimolare il pi ...

Continua a leggere>>

L’eroe della Resistenza. Filippi, il partigiano che fermava i treni della morte con gli ebrei - Lo zio della cronista del Carlino tra i martiri di Chigiano a San Severino. A diciotto anni lavorava come ferroviere: fingeva malfunzionamenti. dei convogli per ritardare la partenze dei deportati des ...

Continua a leggere>>

Raddoppio ferroviario, altro "no". Questa volta nel mirino è il Lotto 3 - Raddoppio della Orte Falconara lotto 3 serra San quirico – Castelplanio, il consiglio comunale serrano a maggioranza ha espresso il proprio dissenso al progetto di fattibilità tecnica ed economica pre ...

Continua a leggere>>