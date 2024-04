Serie D - San Giuliano city-Sant’Angelo a porte chiuse | il motivo del provvedimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 aprile 2024) La partita tra SanLodigiano, valevole per il campionato diD, si disputerà a. E’ la decisione del Prefetto di Milano. “In occasione della partita di calciocontroLodigiano, valevole per il campionato diD, in programma alle ore 15 di domenica 28 aprile 2024, presso il Centro Sportivo Riozzo nel Comune di Cerro al Lambro, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore di Milano, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, ha adottato conin data ...