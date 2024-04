Serie B - verdetto ufficiale in zona retrocessione | il Lecco è in Serie C | CLASSIFICA

E’ iniziata questa sera la 35ª giornata di Serie B. In campo oggi Pisa-Catanzaro e Venezia-Cremonese, due scontri diretta in alta classifica, utili sia per i Playoff che per la promozione diretta. Pisa-Catanzaro Pisa-Catanzaro termina 2-2. Un pari che non soddisfa troppo i padroni di casa, a ...

