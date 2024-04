Serie B | Lecco Calcio in Serie C | fine della favola bluceleste

(Di sabato 27 aprile 2024) Avventura inB terminata immediatamente per ilche dopo l’ultimo risultato maturato oggi torna ufficialmente inC. Dura sola una stagione, quindi, la permanenza nel campionato cadettosocietàche nella passata annata era riuscita a trovare la promozione, un po’ a sorpresa, dopo aver vinto i playoffLega Pro battendo il Foggia nella doppia finale del torneo diregular season. In questa categoria superiore, però, i lombardi non sono quasi mai riusciti a dire la loro complice, anche, un’estate turbolenta che aveva messo in discussione la partecipazionecompagine che si affaccia, al pari dei rivali comaschi, sulle sponde placide del Lago di Como. ...

