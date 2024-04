Serie B 2023 2024 - il Parma travolge il Lecco 4-0 | blucelesti retrocessi in C

(Di sabato 27 aprile 2024) Il4-0 ile sancisce laone aritmetica inC dei. Nella trentacinquesima giornata di B la squadra di Pecchia torna a +6 dal Venezia, in attesa dell’impegno contro la Sampdoria del Como che può portarsi a -3. Ilindirizza la pratica già nella prima mezz’ora. Al 15? Bernabè apre le marcature, prima del gol di Mihaila al 22? e della doppietta dello stesso 22enne spagnolo al 31?. All’88’ arriva il poker di Camara che rende ancor più pesante il punteggio finale. Sorrisi da ex per Pierpaolo Bisoli che aveva definito l’impegno contro il Sudtirol un “match point” per la salvezza. Il Modena batte 1-0 i biancorossi grazie al gol di Zaro al 68? e ritrova un successo in campionato che mancava addirittura dal 27 gennaio. I ...

