Serie A | lunedì 29 aprile gli anticipi e i posticipi della 36esima giornata

La Virtus Segafredo Bologna porta a casa con successo il posticipo del lunedì (diventato tale solo dopo la sconfitta di Vitoria) contro Reggio Emilia . Finisce con questo 83-73 la 28a giornata di Serie A 2023-2024, e ora sarà volata tra V nere, Brescia e Milano per il primo posto in regular season ... Continua a leggere>>

I pronostici di lunedì 22 aprile : ci sono due attesi posticipi di Serie A, uno di Liga e altre partite in giro per il mondo. La trentatreesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con due posticipi ad altissima tensione: si parte alle 18:30 con la sfida Champions tra la Roma semifinalista ... Continua a leggere>>

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 infortunio Ferguson: pessime Notizie per il Bologna Bologna, pessime Notizie per quanto riguarda l’infortunio di Lewis Ferguson: il centrocampista scozzese dovrà ...

