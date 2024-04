Serie A Femminile - la Roma è ancora campione d' Italia

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel turno di riposo lafesteggia il suo secondo titolo consecutivo. La sconfitta della Juventus in casa contro l'Inter (2-0 per le nerazzurre) infatti consegna lo Scudetto alle giallorosse che, dopo aver fallito il primo match point sabato scorso al Viola Park contro la Fiorentina, si sono...

La Juventus crolla in casa contro l'Inter e ora è ufficiale: la Roma Femminile per il secondo anno consecutivo è Campione d'Italia. La formazione bianconera aveva bisogno di una vittoria per rinviare perlomeno fino al prossimo 1 maggio l'ufficialità, ma questa sera è arrivato un altro ko ...

"Complimenti alla Roma per la conquista della Serie A femminile". E' questo l'ultimo tweet pubblicato dalla Juventus sui social in seguito alla sconfitta di stasera in casa contro l'Inter della squadra femminile che ha sancito la fine dei sogni di gloria: la Roma, dal divano, può festeggiare il ...

L'Udinese conferma la sua fama di ammazzagiganti lontano dalla Roma, battendo all'Olimpico la Lazio dopo aver sconfitto il Milan

Napoli-roma, infortunio per Zielinski: c'è lesione. Le ultime su Olivera e Gollini - Domani andrà in scena Napoli-roma, gara valida per la 34ª giornata di serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre vivono momenti tanto diversi, con gli ...

serie A 2023/24 - Diretta DAZN 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Napoli affronterà la roma, con Ricky Buscaglia alla telecronaca e Massimo Ambrosini ... Lunedì 29 aprile 2024, la serie A offre un altro match emozionante con il Genoa che affronta il Cagliari alle 20 ...

Quanto vale il secondo posto in serie A: tra diritti tv, Champions e accesso alla Supercoppa - Juventus e Milan si affrontano alle 18 in una sfida che è molto più di un semplice scontro tra due superpotenze del calcio italiano. Perchè in palio c`è il.

