Serie A 2023 24 - Diretta Sky e NOW 34a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di sabato 27 aprile 2024) Su Sky e in streaming su NOW, in campo laA TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 26 a lunedì 29 aprile, appuntamento con la trentaquattresimadella stagione/2024.Venerdì alle 20.45 in campo Frosinone-Salernitana su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45 tocca a Lazio-Hellas Verona (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre la domenica alle 18 va in scena Napoli-Roma (Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).STUDI E VOLTI SKY SPORT – Venerdì sera appuntamentocon Mario Giunta ela “Casa dello Sport Night”, per introdurre l’anticipo in compagnia di Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Fabio Quagliarella. Sabato sera l’approfondimento nella Casa ...