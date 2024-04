Senaldi | Vannacci? Almeno lui - su quali personaggi in lista tace la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Si infiamma lo scontro su alcune frasi del generale Roberto, l'autore del libro best seller "Il mondo al contrario" candidato alle elezioni europee di giugno nelle liste della Lega come indipendente. La definizione di Mussolini "statista" come Cavour o Stalin, e alcuni ragionamenti sui disabili a scuola hanno scatenato le polemiche. Se ne parla sabato 27 aprile a Stasera Italia, il programma di Rete4. Pietrocommenta che il "smo" non è sinonimo di leghismo, e spiega che la candidatura di, dal punto di vista politico, "è una scommessa elettorale di Matteo Salvini e vedremo se ha torto o ha ragione". Sulle posizioni contenute nell'intervista pubblicata dalla Stampa che hanno animato la giornata, il condirettore di Libero afferma: "Non sto a giudicare le frasi di Vannaci, a chi piace lo ...