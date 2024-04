Sembrava un pitbull - cagnolina presa a bastonate | comunità sconvolta

Corona: «Ho sentito Fedez, ecco quando con Chiara Ferragni annunceranno il divorzio. Il vero motivo della separazione» - Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni continua a naufragare, tra dispetti reciproci sui social (nonostante si siano bloccati a vicenda) e fracciatine. Fabrizio Corona ha rivelato di aver parlato..

Fiesta, il cuore ci vede benissimo: "Io, il buio e un cane-guida per la vita" - Silvia, non vedente, racconta il rapporto con la sua labrador: "Così illumina le mie giornate.. Basta pronunciare il nome di un negozio e mi ci porta: ecco come nasce un’amicizia speciale" .

Como: abbandona per 2 giorni il suo cagnolino in hotel, denunciata - Como, scompare per due giorni dall’hotel di lusso dove abbandona il cagnolino: ritrovata e poi denunciata dalla Polizia di Stato. La donna non ha fornito spiegazioni sul suo allontanamento. #como #cro ...

