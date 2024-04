Sei Nazioni - le Azzurre ko in Galles ma evitano l' ultimo posto

L’Italia femminile di Rugby evita l’ultimo posto al Sei Nazioni grazie al punto di bonus difensivo che le consente di salire a quota 7, ma la classifica non cancella il rimpianto per la sconfitta per 22-20 a Cardiff contro il Galles. Tanta delusione per le azzurre che al Principality Stadium di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di rugby e buona giornata! Vince, dunque, il Galles, che supera le azzurre 22-20. Match perso all’ultimo dall’Italia, che però devono recriminare per la troppa sofferenza in mischia chiusa ...

