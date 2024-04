Sei Nazioni - le Azzurre ko in Galles ma evitano l' ultimo posto

AGI - L'Italia femminile di rugby ha chiuso il Sei Nazioni con una sconfitta per 22-20 a Cardiff contro il Galles ma ha evitato l'ultimo posto grazie ai tre punti di bonus raccolti che le consentono di salire a quota 7 in classifica e di staccare le Gallesi a 5. Al Principality Stadium di Cardiff, ...

Continua a leggere>>

L’Italia femminile di Rugby evita l’ultimo posto al Sei Nazioni grazie al punto di bonus difensivo che le consente di salire a quota 7, ma la classifica non cancella il rimpianto per la sconfitta per 22-20 a Cardiff contro il Galles. Tanta delusione per le azzurre che al Principality Stadium di ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di rugby e buona giornata! Vince, dunque, il Galles, che supera le azzurre 22-20. Match perso all’ultimo dall’Italia, che però devono recriminare per la troppa sofferenza in mischia chiusa ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75? Ennesima touche storta e azzurre che per ora si salvano 75? Bel calcio del Galles, azzurre trovate impreparate e nuova occasione da touche per le padrone di casa 72? Altro tenuto forzato dall’Italia con Vecchini e azzurre che subito possono tornare in ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59? Buco difensivo dell’Italia, Galles pericolosissimo, ma le britanniche sprecano e un banale avanti salva le azzurre 56? metaAAA ITALIAAAAAAA! Grande fiammata azzurra al largo, palla che arriva a Francesca Granzotto che va fino in fondo e schiaccia! ...

Continua a leggere>>