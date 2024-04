Sebastiano Guazzeroni | ecco chi è l' alfiere di Mattarella che a soli otto anni ha salvato la vita al papà che rischiava di morire nel bosco

(Di sabato 27 aprile 2024), classe 2015, residente a Paciano, un comune in provincia di Perugia, è uno dei 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergiograzie alla...

Chi sono i nuovi 29 Alfieri della Repubblica, i giovanissimi premiati da Mattarella - "Solidarietà per l'ambiente e per la cultura è il tema prevalente che ha ispirato nel 2023 la scelta dei giovani Alfieri", si legge in una ...

Continua a leggere>>

Chi sono i 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella: le loro storie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi sono i 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella: le loro storie ...

Continua a leggere>>

Un umbro tra gli Alfieri scelti dal presidente Mattarella - C'è un umbro tra i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal presidente Sergio Mattarella in tutte le Regioni d'Italia, per le loro bellissime storie di altruismo e solidarietà. E' sebastiano guazzeroni, ...

Continua a leggere>>