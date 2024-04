Sebastiano Guazzeroni è Alfiere | a soli otto anni ha salvato la vita al papà che aveva avuto unmalore nel bosco

Paciano (Perugia), 27 aprile 2024 - C'è un piccolo umbro tra i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal presidente Sergio Mattarella in tutte le Regioni d'Italia, per le loro bellissime storie di altruismo e soli darietà. Tra questi giovanissimi eroi c’è Sebastiano Guazzeroni , classe 2015, residente a ... Continua a leggere>>

Ecco i 29 nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Mattarella - sebastiano guazzeroni, 31/1/2015, residente a Paciano (PG). Per il coraggio dimostrato, nonostante la giovanissima età, di fronte al malore accusato dal padre. Grazie alla prontezza con cui ha ...

Continua a leggere>>

Il piccolo sebastiano guazzeroni è Alfiere della Repubblica, a soli 8 anni ha salvato il papà - Salvò il padre dopo un malore, è stato scelto per il coraggio che ha dimostrato nonostante la giovanissima età ...

Continua a leggere>>

Alfieri della Repubblica 2024, chi sono i 29 giovanissimi eroi premiati da Mattarella: le motivazioni - Sono tutti nati dal 2000 in poi, ben 8 sono nati in Emilia Romagna e di questi cinque si sono distinti per altruismo e generosità in occasione dell’Alluvione del 2023 ...

Continua a leggere>>