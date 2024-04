Scuola | Roccella - ' Vannacci? Mescolanza favorisce integrazione' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Pescara, 27 apr. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le classi miste, noi abbiamo sui disabili la stessa posizione che su Pioltello, cioè per favorire l'è bene che ci sia unae che le persone siano abituate a stare anche con chi ha delle diversità". Così la ministra per la Famiglia, Eugenia, a margine della conferenza programmatica di FdI in corso a Pescara commenta le parole del generalesulle classi separate per gli alunni disabili. La candidatura dialle Europee "è delle Lega prima di tutto - aggiunge -, e comunque ognuno è libero di candidarsi, è fondamentale che ci siano componenti diverse in ogni schieramento".