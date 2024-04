Scotto | Kvara - il rinnovo diventa Spinos - ADL pone una condizione

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilditskhelia è la prima grana per Manna al Napoli. De Laurentiis vuole ridimensionare l’ingaggio dell’esterno georgiano dopo la deludente stagione. La prima sfida per Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, sarà affrontare ildel contratto di Khvichatskhelia. Una trattativa tutt’altro che semplice, visto il diverso punto di vista tra la società e l’entourage del calciatore georgiano. De Laurentiis: “Valore Ridimensionato” Secondo quanto riportato da Giovannisul quotidiano Il Roma, Aurelio De Laurentiis ritiene che il rendimento ditskhelia in questa stagione sia stato inferiore alle aspettative, al di là del valore tecnico del calciatore. Una constatazione che, per il presidente azzurro, si traduce in un ridimensionamento del ...

Fallout 2 ci sarà : dopo il grande e immediato successo della prima stagione della serie tv ispirata agli omonimi Video game, Prime Video ha annuncia to ufficialmente il rinnovo per la stagione 2. E dunque se avete iniziato a vedere Fallout , vi è piaciuta come è piaciuta a noi e l'avete vista fino... Continua a leggere>>

Milan, contatti per il rinnovo di Simic - Jan-Carlo Simic si è imposto come uno dei migliori prospetti al Milan. Capitano della primavera rossonera con alcuni gettoni anche in prima squadra, il difensore.

Continua a leggere>>

Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri promuove Anthouli come erede di Grobelna - La Reale Mutua Fenera Chieri non fa mistero di guardare al futuro e riserva un'importante promozione a Martha Anthouli. Toccherà a lei raccogliere in pieno l'eredità di Grobelna, che dopo quattro anni ...

Continua a leggere>>

Napoli, Kvara, rinnovo in bilico. Il Barcellona spinge, urge un segnale dal club - Kvaratskhelia nel mirino di alcuni grandi club (con il Barca in prima fila), ma per il momento la priorità è quella di rinnovare con il Napoli, il suo agente è atteso in Italia. Ne parla l'edizione od ...

Continua a leggere>>