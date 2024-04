Scoperta carrozzeria abusiva - clienti sanzionati Denunciati per reati ambientali i due meccanici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Unaè statae posta sotto sequestro dalla polizia locale di Settimo Milanese. Gli agenti, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno notato all’interno di un capannone di via Schiaparelli 12, due uomini di nazionalità marocchina, senza precedenti, mentre svolgevanomente l’attività di autofficina e. Al momento del blitz gli agenti hanno trovato sette macchine, nessuna di provenienza furtiva, sulle quali i due ‘improvvisati’ carrozzieri-stavano lavorando. I veicoli sono stati restituiti ai proprietari,amministrativamente per aver dato in riparazione il proprio veicolo ad autofficina non autorizzata. Gli agenti hanno scovato all’interno del capannone anche cumuli di rifiuti ...