Sconcertante | spiegazione delle tattiche calcistiche | QuattroQuattroDue

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 aprile 2024) Sito inglese: Qualsiasi difensore esperto sa che può essere forte in difesa solo quanto i giocatori che ha davanti. A qualsiasi livello del gioco puoi avere i migliori quattro difensori del campionato. Ma se non hanno protezione o struttura difensiva davanti, puoi dimenticarti di mantenere la porta inviolata. Centrocampisti e attaccanti non possono più pensare semplicemente ad andare avanti. Nel 2024, quasi tutti i membri della squadra devono contribuire anche a livello difensivo. Ma come fanno gli allenatori a garantire che i loro giocatori offensivi svolgano un ruolo nella struttura difensiva? Uno dei principali principi difensivi che garantisce che tutti contribuiscano è noto come scaglionamento. Ma come funziona? ALTRE: Perché Alexis Mac Allister potrebbe vincere la Premier League del Liverpool Cosa è? Lo ...