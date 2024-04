Scommesse e minorenni | sospeso centro scommesse ad Arzano

(Di sabato 27 aprile 2024). Adper 10 giorni. Eseguita un’ordinanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Adi carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza di ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ufficio dei Monopoli per la Campania – di Napoli chiudendo per 10 giorni una via Luigi Rocco. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il provvedimento nasce a seguito di un controllo dei carabinieri che avevano accertato la presenza di diversi minori nel locale sorpresi ...

