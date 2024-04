Scienza - diritti e clima Appuntamento in piazza con i cinque divulgatori più amati dagli under 30

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Dalla “rockstar della fisica“ all’avvocata deiumani,influencer edi grido in arrivo sul Naviglio per altrettanti appuntamenti serali dedicati ai ragazzi. La Cultura 3.0 scende inMatteotti, pezzo forte del nuovo Festival del Comune “Dalla A alla Generazione Z“. Al via il 2 maggio e poi ogni giovedì del mese, stesso posto stessa ora, le 21. Comincia Luca Romano, il fisico che racconta l’energia nucleare e vanta mezzo milione di follower. Poi arriverà Giacomo Moro Mauretto, il biologo evoluzionista che gestisce il canale su Youtube “Entropy for life“, quindi toccherà ad Azzurra Rinaldi, l’economista della Sapienza fondatrice di Equonomics, società che porta la parità di genere in aziende e istituzioni. Cathy La Torre, che con il suo studio legale Wildside Human First Milano, ...