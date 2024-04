Scadenze Tari 2024 - quanto si paga? Ipotesi proroga per le tariffe

Ateneo, Regione Toscana, Azienda regionale per il diritto allo studio universitari o, Comune di Firenze e Autolinee Toscane hanno deciso la proroga della convenzione stipulata lo scorso autunno L'articolo Firenze , trasporto pubblico locale : prorogato abbonamento agevolato per studenti universitari ... Continua a leggere>>

Uap: Aiuterà anche a salvare i 40.000 lavoratori a rischio perdita dei propri posti di lavoro Il tira e molla sul nuovo nomenclatore tariffario potrebbe vedere una via d'uscita con l'ipotesi di proroga dell'entrata in vigore del decreto, prevista per il 1 aprile, al 1 gennaio 2025 . Una boccata

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Il tira e molla sul nuovo nomenclatore tariffario potrebbe vedere una via d'uscita con l'ipotesi di proroga dell'entrata in vigore del decreto, prevista per il 1 aprile, al 1 gennaio 2025. Una boccata d'ossigeno per il settore dei laboratori e centri privati

