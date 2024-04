Scacchi | sconfitte per Brunello e Zimina nel terzultimo turno degli Europei femminili

(Di sabato 27 aprile 2024) Si è concluso l’ottavodiin corso di svolgimento a Rodi, Grecia. La manifestazione continentale è al momento guidata dall’azera Ulviyya Fataliyeva (7,5/8), capace di conquistarsi ora un punto intero di vantaggio sulle inseguitrici, la rumena Irina Bulmaga e l’ucraina Nataliya Buksa. Proprio quest’ultima è colei che ha sconfitto oggi Olga, rimasta la migliore delle due italiane in gara. Fatale la fase in uscita dall’apertura della partita, dove a, con il Bianco, sfugge una brillante combinazione che lascia il Nero a poter giocare con Donna contro Torre e Alfiere in una posizione nettamente più coordinata. Già di per sé molto complesso da difendere, questo tipo di finale (con pedoni inclusi) risulta impossibile da ...

terzo turno a pure tinte indiane per il Torneo dei Candidati 2024 in corso di svolgimento a Toronto, Canada. Dopo i fuochi d’artificio di ieri, con sei partite nelle quali si è verificato un risultato decisivo nelle otto dei due tornei in corso, questa notte di vittorie ne sono arrivate solo due. ... Continua a leggere>>

Si è chiuso il quinto turno del Torneo dei Candidati 2024 di Toronto, quest’anno unificato nella sede per quel che riguarda il Torneo a prevalenza maschile e quello prettamente femminile. In terra canadese, dopo il giorno di riposo, si è tornati a battagliare sulla Scacchi era. Ha presenziato anche ... Continua a leggere>>

Si è chiuso il quinto turno del Torneo dei Candidati 2024 di Toronto, quest’anno unificato nella sede per quel che riguarda il Torneo a prevalenza maschile e quello prettamente femminile. In terra canadese, dopo il giorno di riposo, si è tornati a battagliare sulla Scacchi era. Ha presenziato Anche ... Continua a leggere>>

I conti per il Torneo dei Candidati 2024 in corso di svolgimento a Toronto sono diventati improvvisamente molto semplici a un turno dalla fine, al termine di un sabato di grande lotta sulla Scacchi era. Questo vale tanto per il Torneo degli uomini quanto per quello delle Donne . In campo maschile, ... Continua a leggere>>

MotoGP, Marquez is back: pole a Jerez davanti a Bezzecchi e Martìn, Bagnaia 7° - MotoGP: Prima pole di questa avventura con Ducati Gresini per Marc, che interpreta meglio degli altri le condizioni di pista bagnata. Prima fila tutta Ducati, Binder 4° su Di Giannantonio e Alex Marqu ...

Continua a leggere>>

scacchi: Olga Zimina resta in zona top ten agli Europei femminili, Marina Brunello subisce la prima sconfitta - Il settimo turno degli Europei femminili di scacchi in corso di svolgimento a Rodi, per la prima volta, non sorride in maniera completa ai colori ...

Continua a leggere>>

scacchi, campionato regionale Under 18 - Quest’anno il circolo nichelinese ha l’onore e il merito di organizzare il campionato regionale piemontese Under 18 proprio qui a Nichelino. Anche nell’era dei videogiochi gli scacchi non cessano di ...

Continua a leggere>>