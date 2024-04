Saras passa agli olandesi di Vitol Ok del governo alla cessione del 35%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Procede spedita ladel 35% didi. Ieri, infatti, Palazzo Chigi ha emanato un decreto in merito all’esercizio dei poteri speciali ("golden power") contente prescrizioni che non ostacolano il completamento dell’acquisizione da parte didel 35% del capitale di. L’ottenimento del decreto è una delle autorizzazioni regolamentari necessarie a cui il completamento dell’operazione è subordinatamente condizionato. Si conferma così la possibilità di uscita dadella famiglia Moratti, il gruppo petrolifero fondato dal capostipite Angelo Moratti. A seguito della notifica effettuataPresidenza del Consiglio in relazioneprospettata acquisizione da parte di ...