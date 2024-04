Sanremo 2025 - spuntano due grandi nomi per la conduzione e due amatissime cantanti come co-conduttrici

L’aveva promesso e alla fine ha mantenuto la parola, Amadeus non soltanto non presenterà il prossimo Festival di Sanremo, ma dalla prossima stagione televisiva non sarà nemmeno più in Rai. Dopo l’ufficializzazione del passaggio di Amadeus al Nove, il toto nomi ha smesso di sfornare possibili ...

Continua a leggere>>