San Giorgio - firmato patto per la sicurezza urban - al via il sistema di videosorveglianza

PISTOIA Mettere al centro la sicurezza dei cittadini, contrastare il degrado urbano e prevenire i reati di tipo predatorio. Sono alcuni degli obbiettivi che si prefiggono i "Patti per la sicurezza urbana", sottoscritti ieri in prefettura a Pistoia durante la riunione del Comitato provinciale per ...

Un luogo polifunzionale per la popolazione anziana Over 65, magari da realizzare in prossimità della Casa della Comunità, e sperimentare forme di cohousing sociale da realizzare attraverso il recupero di edifici fatiscenti e degradati. È la sollecitazione che è stata messa nero su bianco ...

San Giorgio Ionico, nuovi sistemi di videosorveglianza - Alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, Dott.ssa Paola Dessì e dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine, è stato firmato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana attrave ...

Tangenziale esterna più sicura. Accordo fra Comune e Provincia - Provincia e Comune di Ornago firmano accordo per riqualificare via delle Calandre, tangenziale in grave stato di degrado. Interventi necessari per migliorare la viabilità e risolvere problemi accumula ...

Eboli: 25 tirocinanti pronti per il programma GOL. firmato protocollo di intesa con il centro per l'impiego - Saranno 25 i tirocinanti del programma Gol ( PAR GOL Campania – Percorso 4 del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ...

