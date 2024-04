(Di sabato 27 aprile 2024) Il leader della Lega Matteonon sarà in presenzaa Pescara per partecipare allaprogrammatica di Fdi. Come si legge nell'aggiornamento dell'agenda il leader della Lega interverrà in

La svolta ecologista italiana non passa per le rinnovabili o per l’azzeramento delle emissioni, ma per il nucleare . Il governo continua a spingere sull’energia atomica per il futuro del nostro Paese. E per una volta lo fa mostrando compattezza, con un’unione di vedute che riguarda i ministri di ... Continua a leggere>>

Il tema, per la sua complessità e gli infiniti risvolti, attira sempre l’attenzione dell’opinione pubblica accendendo discussioni. Oggi, dopo alcuni mesi in soffitta, si torna a parlare di energia nucleare in Italia. A riaccendere il dibattito Matteo Salvini , uno dei più grandi sostenitori della ... Continua a leggere>>

Fdi: salta presenza salvini a Pescara, leader Lega interverrà in collegamento - Pescara, 27 apr. (Adnkronos) - Salta la presenza di Matteo salvini alla kermesse di Fdi a Pescara, dove domani è attesa la premier Giorgia Meloni e, con molte probabilità, l'annuncio della sua candida ...

Continua a leggere>>

Fdi, salvini non sarà sul palco a Pescara: farà videocollegamento - Pescara, 27 apr. (askanews) – Matteo salvini domani non sarà fisicamente presente a Pescara alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Il vicepremier, come emerge dall’agenda diffusa dal suo ...

Continua a leggere>>

salvini domani in videocollegamento a conferenza Fdi - Il leader della Lega Matteo salvini non sarà in presenza domani a Pescara per partecipare alla conferenza programmatica di Fdi. Come si legge nell'aggiornamento dell'agenda il leader della Lega interv ...

Continua a leggere>>