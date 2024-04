Russia - Urso | pronti a tutelare Ariston

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 aprile 2024) 15.08 Dopo la decisione del governo russo di procedere al trasferimento temporaneo della sussidiaria russa dell'azienda italianaThermo Group alla russa Gazprom Household Systems Jsc,società produttrice di elettrodomestici che fa capo a Gazprom, il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente diMerloni per un confronto sulla situazione in corso e per esprimere la vicinanza del governo. Il governo "pronto al'azienda in ogni sede",si fa sapere in una nota.