Russia - attacco a due voli finlandesi sopra l' Estonia nello spazio aereo Nato | Gps bloccat - costretto a invertire la rotta

russia, attacco a due voli finlandesi sopra l'Estonia (nello spazio aereo Nato): Gps bloccati, costretto a invertire la rotta - Gli attacchi informatici russi non si fermano in quella che si sta sviluppando sempre più come una guerra elettronica svolta in silenzio. L'ultimo episodio vede protagonisti due voli ...

Kiev, 'colpiti un aeroporto militare e 2 raffinerie in russia' - (ANSA) - ROMA, 27 APR - Durante la notte i servizi speciali ucraini dell'Sbu e l'esercito hanno attaccato con droni l'aeroporto militare di Kushchevsk e due raffinerie di petrolio di Ilya e Slavyansk, ...

Guerra, ultime notizie - Gestioni Ariston e Bosch in russia trasferite a Gazprom. Tajani: governo pronto a tutelare le imprese - «Ho subito attivato la nostra Ambasciata in russia e parlato con i vertici dell’azienda italiana. Il Governo italiano è al fianco delle imprese, pronto a tutelarle in tutti i mercati internazionali».

