Rover e Scolte A sedici anni in prima linea tra i nuovi poveri

(Di sabato 27 aprile 2024) Oggi solo la città di Monza conta 4 gruppi scout. Dal 2014 la Zona di Monza e Brianza è stata accorpata con quella di Milano nord, costituendo la zona Bri.Mi.No, passando da 6 a 14 gruppi. Comprende Villasanta, Brugherio, Seregno, a cui si aggiungono Sesto San Giov, Cinisello, Cormano, Pioltello, Segrate, Cassina de Pecchi e Cernusco: quasi duemila bambini, ragazzi e giovani aderenti e 150 educatori e centinaia di adulti. L’impegno nel servizio al di fuori dell’associazione, che rappresenta un momento di crescita personale per i ““, cioè i ragazzi dai 16in su, e delle ““, le ragazze scout, è sempre stato praticato con continuità, per fronteggiare le nuove emergenze: i migranti, i senzatetto e le nuove povertà. I ragazzi, insieme alla Caritas, partecipano all’animazione liturgica in carcere e alla ...