Roma - emergenza in difesa per De Rossi Messaggero

(Di sabato 27 aprile 2024) Sulsi parla delle condizioni della. In vista della partita di domani contro il Napoli, la squadra di Dedeve affrontare un’inpensando anche ai pmi impegni Europa League. Se infatti Llorente è squalificato, Smalling ha un problema e per preservarlo Dedeciderà di non rischiarlo al Maradona. Deha a disposizione solo Mancini e Huijsen Scrive il: “L’incontro il Napoli può essere tamponata dal recupero di Evan Ndicka. Llorente è squalificato e Smalling è stato vittima di un problema all’inguine che lo ha costretto a chiedere il cambio ad Udine. Per preservarlo non verrà convocato domani al Maradona. Dunque, gli unici ...

emergenza difesa per la Roma di Daniele De Rossi. Ieri, infatti, si è fermato Smalling per un problema all`inguine. Non sembra grave, ma l`inglese... Continua a leggere>>

emergenza difesa per la Roma di Daniele De Rossi. Ieri, infatti, si è fermato Smalling per un problema all`inguine. Non sembra grave, ma l`inglese... Continua a leggere>>

Il guizzo di Cristante ad una manciata di secondi dalla sirena ha trasformato ad Udine un pareggio apparentemente scritto in una vittoria che, classifica alla mano, mantiene la Roma ancora pienamente in corsa per il quarto posto dopo il k.o. nello scontro diretto contro il lanciatissimo Bologna... Continua a leggere>>

Kiev, 'colpiti un aeroporto militare e 2 raffinerie in Russia' - roma, 27 APR - Durante la notte i servizi speciali ucraini dell'Sbu e l'esercito hanno attaccato con droni l'aeroporto militare di Kushchevsk e due raffinerie di petrolio di Ilya e Slavyansk, nella re ...

Continua a leggere>>

Le magie di De Rossi: tutte le invenzioni per lanciare la roma - Le magie di De Rossi: tutte le invenzioni per lanciare la roma - La Gazzetta dello Sport - Scacco matto, in 24 minuti. Anche se poi la mossa decisiva – se si può definire tale u... - Marione.net - La ...

Continua a leggere>>

Tajani “All’Ue per una difesa comune servono un Commissario ed eurobond” - roma (ITALPRESS) - "Il presidente Macron dice sostanzialmente che la Ue ha bisogno di un cambiamento di paradigma nel modo di pensare e di agire per non re ...

Continua a leggere>>