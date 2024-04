Roma Bayer Leverkusen - Voeller | Non faccio pronostici…

(Di sabato 27 aprile 2024) Rudi, dirigente deled ex attaccante della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida Rudiè un dirigente deled è stato un attaccante e un allenatore della. L’uomo giusto per presentare la sfida tra le due squadre per la semifinale di Europa League. Il tedesco

Il pareggio al 97° col Borussia Dortmund ha allungato la striscia di risultati positivi del club, prossimo avversario dei giallorossi in semifinale di Europa League.

Dalle ore 16 è possibile acquistare i biglietti liberamente, ma con regole precise. Verità o fake la storia sul malato terminale che ha espresso un ultimo desiderio alla Roma ? (credits @Adnkronos) – Ilcorrieredellacitta.com Grande attesa per l'appuntamento che tutti i tifosi Roma nisti hanno ...

La Roma e i romanisti vogliono la terza finale euro pea consecutiva. Giovedì 2 maggio la squadra giallorossa di Daniele De Rossi ospiterà il Bayer Leverkusen nell'andata della semifinale di euro pa League in uno stadio Olimpico completamente esaurito. Nella giornata di ieri, dopo la fase di ...

De Rossi a Napoli senza quattro titolari: le ultimissime di formazione da roma - In attacco non dovrebbe esserci Lukaku: salvo miracoli dovrebbe rientrare direttamente col Leverkusen.

Voeller: "bayer dominante. roma bella e disciplinata. Sarà spettacolo" - la roma e il Leverkusen. Bello. Una partita con tanto amore. Ma non chiedetemi pronostici, è sempre difficile, sono anche mezzo romano". Rudi Voeller, 64 anni, ex giocatore e allenatore giallorosso e ...

Calafiori e non solo: Juve, per il mercato serve la Champions subito! - L'ombra di mezza Europa si sta allungando sul talento del Bologna ambito da Giuntoli. E può succedere anche per altri ...

