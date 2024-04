Rodari e la Grammatica della fantasia secondo Vanessa Roghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Oggi alla Parrina si parla di. Anzi, di fantastica. La scrittricearriverà infatti a presentare ‘Un libro d’oro e d’argento. Intorno alladi Gianni’, uscito per Sellerio. A dialogare con lei ci sarà Simone Giusti, professore di Didatticaletteratura italiana all’Università di Siena. L’appuntamento è alle 18.30 per una serata attorno alla figura di uno degli scrittori che più hanno inciso nell’immaginario fantasticocultura popolare italiana. Nei suoi studi l’autrice ha esplorato quell’intuizione di scoprire appunto una ‘fantastica’, così come esiste una logica, ovvero una disciplina che studi l’arte di inventare storie e il modo in cui le storie vengono al mondo. Il ...