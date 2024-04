Rilanciamo mercato e Fiera del mestolo Gori al Comune | Serve un confronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) "Giotto edelun rapido percorso di rilancio", lo chiedono gli ambulanti di Anva Confesercenti all’assessore al commercio Simone Chierici. "Ridisegniamo insieme assetto dei posteggi e come rilanciarne l’immagine e le vendite" dicono. "Crediamo che anche l’assessore Chierici abbia ben chiara la situazione che vive ildel Giotto ogni sabato: ampi spazi vuoti anche dopo le operazioni di spunta, situazioni a volte non chiare su chi si trova ad operare sugli stalli del- spiega Lucio(nella foto), responsabile Anva Confesercenti Arezzo - il rischio, se non si interviene quanto prima, è di accelerare ulteriormente un processo, che sebbene siaa livello nazionale, ad Arezzo si avverte maggiormente, ...