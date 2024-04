Restauro della piazza - arriva il primo sì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024)Chiesa di san Francesco, ultimo consiglio comunale e ok al progetto preliminare "bis". Una prima stesura era stata bocciata dalla Sovrintendenza ai Beni ambientali l’anno scorso, in aula l’esame e il voto su una nuova stesura, "in cui abbiamo recepito - così l’amministrazione comunale ormai uscente - tutte le indicazioni pervenute dagli esperti. I fondi sono disponibili, la speranza quella di mettere mano quanto prima a un intervento da lungo tempo atteso". Ildell’anticole fra corti su cui si affaccia la Chiesa di san Francesco, antico monastero e gioiello storico e architettonico del borgo, "bolle in pentola" da almeno otto anni. Un intervento impegnativo, che prevede il rifacimento delle esterno al vecchio ...