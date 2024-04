Re Carlo sta meglio | Tornerà in pubblico martedì prossimo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) ReIII, 75 anni, da mesi in cura per un cancro,presto ai suoi impegni pubblici, con i medici soddisfatti e "molto incoraggiati" dai suoi progressi. Lo ha annunciato Buckingham Palace smentendo quanto circolato su giornali britannici e americani che riportavano un pericoloso peggioramento delle condizioni del sovrano. Il primo impegno diIII, ha dichiarato un portavoce, saràquando visiterà un centro per la cura del cancro accompagnato dalla regina Camilla, anche se non si tratta di un centro direttamente coinvolto nelle sue cure mediche. A giugno ospiterà anche una visita di Stato dell’imperatore e dell’imperatrice del Giappone. "Sua Maestà il Represto ai compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla sua recente diagnosi di cancro. Per ...