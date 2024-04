(Di sabato 27 aprile 2024)(Lecco), 27 aprile 2024 – Assalto all'arma biancadi. È lain cinquenello stesso negozio. LaQuesta sera, sabato, poco prima dell'orario di chiusura, intorno alle 19.30, unsolitario ha fatto irruzione nel piccolo market del paese brianzolo. Era armato di coltello e ha obbligato la cassiera a scansarsi per consentirgli di aprire il registratore di cassa. Dentro c’erano circa mille euro in contanti, l'intero incasso della giornata, che lui ha arraffato e si è infilato nelle tasche. La fuga Un responsabile del punto vendita, che è Sergio Claudio Andreotti, che è anche un consigliere comunale, dal suo ufficio si è accorto che stava succedendo qualcosa. È subito ...

Verderio: seconda rapina in 15 giorni a danno della “coop”. Bandito armato fugge inseguito dai clienti e da un consigliere - A distanza di nemmeno due settimane, la cooperativa di Verderio (ex inferiore) è stata nuovamente oggetto di una rapina a ...

Continua a leggere>>

rapina alla coop di Verderio: è la seconda in 5 giorni. Lancio di shampoo contro il bandito - Era già stata messa a segno martedì a mezzogiorno una prima rapina alla coop di Verderio. Il rapinatore, oltre ad un coltello da cucina, brandiva pure un ombrello, che ha utilizzato per tenere lontani ...

Continua a leggere>>

rapina a Casa Cervi, coop Alleanza 3.0 stanzia un contributo - coop Alleanza 3.0 ha deciso di stanziare un contributo straordinario per Casa Cervi dopo la "incresciosa aggressione con furto" che ha subito al termine della festa della Liberazione come segno di "so ...

Continua a leggere>>