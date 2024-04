Rai Gasparri - ' accanimento contro vertici ingiustificato'

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “La sinistra, come é noto, dà una chiave di lettura fallace sui fatti reali. Ruotolo insulta la libera informazione che l'ad Roberto Sergio garantisce, poiché nostalgico di Telekabul. Ha fatto bene Sergio a mandare un ‘richiamo' di fronte a risse interne. Noi sosteniamo il pluralismo, la democrazia e la libertà sindacale, ma stiamo assistendo a undella Rai. Tra l'Usigrai che vorrebbe imporre il pensiero unico, Scurati che parla di una censura inesistente e un conduttore Rai che chiede ‘ma lei é ebrea' ad una senatrice per introdurre la sua trasmissione". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della commissione di Vigilanza, Maurizio. "I problemi, insomma, sembrano essere altri. E noi -annuncia ...

Omicidio Cerciello, gasparri: bene assoluzione, processo non si sarebbe mai dovuto fare - (ASI) “Sono contento della assoluzione del maresciallo dei carabinieri che era stato imputato per il bendaggio di uno degli americani condannati per l'omicidio del vice vicebrigadiere Mario Cerciello ...

Meloni presenzia alle celebrazioni in Piazza Venezia, a Roma, dove il presidente della Repubblica sergio Mattarella depone una corona d'alloro. - Il presidente della Repubblica e il premier insieme all'Altare della Patria. Schlein in piazza a Milano con Scurati ...

25 aprile, le manifestazioni in Italia per la Festa della Liberazione | Mattarella a Civitella: «Unità sull’antifascismo, Resistenza eroica». Nordio fischiato a Treviso - • Oggi, 25 aprile, l’Italia ricorda la liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista. • Intorno a queste celebrazioni ci sono però diverse tensioni: , a cui parteciperanno, . • «Ottanta ...

