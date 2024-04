Ragazzo sparito ritrovato a Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo un’attesa di nove mesi, Vincenzo D’Introno, un giovane di 22 anni proveniente dalla provincia di Bari, scomparso dalla Valtellina dove si era recato in cerca di lavoro, è stato. La sparizione era avvenuta dopo un colloquio di lavoro a Livigno, dove avrebbe voluto trasferirsi. Per motivi ancora non noti, il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce. Il ritrovamento delè avvenuto nei pressi di un centro commerciale nella città aeroportuale romana. Ilera in uno stato di confusione mentale. Fortunatamente è stato soccorso prontamente dagli addetti alla vigilanza di Parco Leonardo e successivamente preso in carico dai carabinieri. La sparizione di Vincenzo, che aveva scatenato l’allarme tra i suoi familiari e le autorità competenti, era avvenuta il 5 luglio. Mi. Pr.