Ragazzi pronti a lavorare | | Offerte anche sui social

(Di sabato 27 aprile 2024) Se la previsione per la prossima stagione estiva è ancora fumosa e in balìa del clima incerto, si possono tirare le somme su quella conclusa. I numeri arrivano dall’ ‘Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo’ relativo al 2022: alberghi, campeggi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e termali, discoteche, agenzie di viaggi e parchi divertimento sembrano essere tornati alla normalità, nello specifico dal lato dell’occupazione c’è stato un deciso balzo in avanti che l’ha riportata vicino ai livelli pre-pandemia. La stagionalità è stata una caratteristica del settore che infatti tocca il valore minimo di aziende in Italia (179.817) e dipendenti (1.032.155) nel mese di febbraio, mentre il valore massimo a luglio (con 218.239 aziende e 1.572.558 lavoratori). Infatti, nel mese di giugno si ha un primo consistente incremento del 36,3% che arriva al 45,4% a luglio e al 44,9% agosto. ...