Raccontò l’eccidio di Bucha Arrestato un reporter di Forbes | Diffonde falsità sull’esercito russo

(Di sabato 27 aprile 2024) di Marta Ottaviani In Russia dire la verità costa caro. Sergei Mingazov, giornalista dell’edizione russa diè statocon l’accusa di aver diffuso notizie false sulle Forze armate. A renderlo noto sono state le testate Rbk e Meduza, informate a loro volta dall’avvocato del. La colpa di Mingazov è stato pubblicare sul suo canale Telegram, chiamato Khabarovskaya Mingazeta notizie riguardanti il massacro didel 2022 che andavano contro la versione ufficiale di Mosca: parlava di fosse comuni piene di ucraini uccisi dai russi. Il giornalista, che è una firma piuttosto nota del mondo economico e che in passato aveva scritto anche per il quotidiano Vedomosti, adesso si trova rinchiuso in una regione dell’Estremo Oriente. Sempre qui, ma nella città di Chita, due giovani ...