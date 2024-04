Quirinale | solidarietà tra studenti e per gli altri - le targhe per le scuole assegnate da Mattarella**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Oltre agli attestati per Alfieri della Repubblica, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inoltre assegnato treper azioni collettive di giovani e giovanissimi che hanno espresso con grande forza i valori della. Erano in visita scolastica a Roma i giovanissimidella classe quinta della scuola primaria dell'istituto comprensivo di Trasacco (provincia de L'Aquila), quando hanno deciso di interrompere la gita nella Capitale percon un loro compagno di classe. A causa di un guasto alla pedana del pullman, adibita a consentire la discesa di chi si muove sulla sedia a rotelle, il loro compagno infatti non avrebbe potuto partecipare alla visita programmata in città. Dopo diversi tentativi di riparazione falliti, ai ragazzi, di nove anni, era ...