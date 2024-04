Quirinale | Selim Ayach - salva la vita ad un' anziana e diventa volontario della Croce Rossa**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Unasignora, appena scesa da un autobus, si è accasciata a terra in preda a un malore. Per sua fortuna, sedici anni, nuovo AlfiereRepubblica, residente a Gatteo, in provincia di Forlì, stava passando da lì in quel momento e, avendo assistito alla scena, si è subito precipitato verso la donna attivando i primi soccorsi e praticando il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari. La consapevolezza di essere riuscito are unae il desiderio di poter aiutare altre persone lo hanno spinto a intraprendere il percorso perre unRossa, mettendo il suo tempo a serviziocomunità, come fatto, con grande ...