Quirinale | Marta Camerlo - sconfigge la malattia e diventa volontaria a Porta Palazzo**

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Al termine della prima media,, 15 anni, residente a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, nuovo Alfiere della Repubblica, ha scoperto di avere una grave patologia che ha comto un intervento e delle terapie molto pesanti, durante le quali non si è mai lasciata abbattere da quanto le stava accadendo. Una volta guarita, ha deciso di trasformare la sua sofferenza in accoglienza e impegno verso la vita, e lo ha fatto con rinnovata energia dedicandosi alle attività dito in oratorio e all'Arsenale della Pace di Torino, dove si occupa del doposcuola per i bambini diPalazzo, dello smistamento di generi di prima necessità per aiutare le persone più povere, della pulizia degli spazi comuni e del servizio nell'orto.