Quirinale | Irene Marabini - i biglietti in lingua ucraina per accogliere il compagno di classe ucraino**

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) -, 9 anni, residente a Loreto, in provincia di Ancona, nuovo Alfiere della Repubblica, è una bambina che ha accolto con grande amicizia e generosità un nuovodiucraino, fuggito dalla guerra e ospite, insieme alla mamma, presso una struttura di Loreto. La bambina fin dal primo giorno si è attivata in modo spontaneo per far sentire la sua vicinanza al nuovo arrivato, il quale era spesso colto da momenti di tristezza e smarrimento.ha cercato di aiutarlo, di proteggerlo quando ne ha avvertito la necessità, ha condiviso la sua merenda con il bambino, lo ha coinvolto nella socialità e nella ricreazione, invitandolo anche a casa sua per giocare e realizzando per luidi incoraggiamento in...