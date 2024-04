Quirinale | Giulia Di Cairano - la scrittrice che racconta i territori delle aree interne**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) -Di, 18 anni, residente a Calitri, in provincia di Avellino, nuovo Alfiere della Repubblica, è una ragazza che attraverso l'amore per la scrittura, in particolare per la poesia, cerca di sensibilizzare su temi importanti quali il valore della democrazia, della tutela ambientale, della parità di genere, del Mezzogiorno. Ha partecipato, fin da bambina, a molti concorsi letterari ottenendo numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Collabora come volontaria a un importante periodico curando una rubrica di recensioni su libri legati aiinterne e scrive per numerose testate e blog.